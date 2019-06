Esslingen (pol)Zu einer Kollision eines utos mit dem Gegenverkehr ist es am Samstagvormittag auf der Landessstraße 1199 gekommen. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW-Passat befuhr nach Angaben der Polizei gegen 9.50 Uhr die L 1199 von Katzenbühl kommend in Richtung Wäldenbronn. Kurz vor dem Ortseingang von Wäldenbronn geriet dieser in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem Toyota. Der wurde dadurch um 180 Grad gedreht und kam entgegen seiner eigentlichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 75-jährige Fahrer und dessen 68-jährige Beifahrerin wurden ebenso wie der Unfallverursacher leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.