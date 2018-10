Anzeige

Esslingen (pol) Eine missachtete rote Ampel ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Kreuzung Schorndorfer Straße / Hirschlandstraße ereignet hat. Eine 38-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hirschlandstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schorndorfer Straße fuhr sie ohne auf die rote Ampel zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines VW Polo, der von der Schorndorfer Straße bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren war, hatte keine Chance mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeug kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während der Opel fahrbereit blieb, wurde der VW so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.