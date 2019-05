Esslingen (pol) Am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr ist es in einer Diskothek in der Kollwitzstraße in Esslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen, bei welcher ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde.

Wie es zur Auseinandersetzung kam, konnte vor Ort aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten nicht in Erfahrung gebracht werden. Ermittlungen diesbezüglich dauern an.