Anzeige

Esslingen (pol)Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Fritz-Müller-Straße in Richtung Stadtmitte ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten nach Polizeiangaben wegen eines Linksabbiegers verkehrsbedingt abbremsen. Ein 72-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW X1 gegen den 5er BMW einer 32 Jahre alten Frau. Dieser wurde noch gegen den Audi A3 eines 35-Jährigen geschoben. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Ersten Erkenntnissen nach blieb ihr ein Jahr alter Sohn, der ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß, unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.