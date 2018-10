Anzeige

Esslingen (pol)Ein 39-Jähriger hat nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Neue Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit fuhr er dem vorausfahrenden Wagen eines 30-jährigen Fahrers auf, wodurch dieser auf einen am rechten Fahrbahnrad geparktes Auto geschoben wurde. Durch die Karambolage entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro.