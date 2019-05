Esslingen (pol) Am Samstag um 11.15 Uhr ist es auf der Adenauerbrücke zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 43 -jährige Fahrerin fuhr auf der rechten Geradeausspur in Richtung Stadtmitte und bremste ihr Fahrzeug ab, da die Ampel an der Abfahrt zur Kurt-Schuhmacher-Straße auf gelb umschaltete. Der nachfolgende 29 -jährige Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 43-Jährigen auf. Hierbei zog sich der 6 -jährige Sohn der Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Es entstand weiterhin Schaden in Höhe von 4.000 Euro