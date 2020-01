Esslingen/ Ebersbach (pol) Wegen Glatteis sind bei Autounfällen mehrere Menschen verletzt worden. Bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn sind am Mittwochabend, laut Angaben der Polizei, zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem Opel von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Oberesslingen unterwegs und verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin über einen Leitpfosten hinweg in den Grünstreifen schleuderte. Dort überschlug sich der Wagen und kam nach über 60 Metern auf der rechten Seite zum Liegen. Der 22-Jährige und seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden am nicht mehr fahrtauglichen Opel beträgt zirka 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen wurde mit dessen Bergung beauftragt.

Bildergalerie: Glatteisunfall in Esslingen

Der erste Unfall der Nacht in der Region ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag auf der Bundesstraße 10 bei Ebersbach, wie die Polizei mitteilte. Ein 34-jähriger Mann fuhr auf der mehrspurigen Straße und wollte überholen. Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern und krachte in eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Wenig später kam an ungefähr der gleichen Stelle ein 24-jähriger Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen ins Rutschen. Sein Wagen rammte dabei ein Auto, der Unfallfahrer wurde leicht verletzt.