Esslingen (pol)Ein sogenannter Sekundenschlaf hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 10 geführt. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 19-Jähriger um 6.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen. Kurz vor der Ausfahrt Sirnau war der junge Mann eigenen Angaben nach kurz eingenickt. Sein Wagen geriet zu weit nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Aufgeschreckt lenkte er dann anschließend zu stark gegen und kollidierte nach etwa 30 Metern mit der rechten Leitplanke. Auf dem Standstreifen blieb der Pkw letztendlich stehen. Der Schaden dürfte sich auf über 5.000 Euro belaufen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.