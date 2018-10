Anzeige

Esslingen (pol)Gleich mehrfach muss sich ein 24-Jähriger verantworten, der am Mittwochabend kurz nach Mitternacht in der Mettinger Straße von der Polizei kontrolliert worden ist. Eine Polizeistreife war auf den Radfahrer aufmerksam geworden, weil er an der Rot zeigenden Ampel in Fahrtrichtung Mettingen nicht angehalten hatte. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich der mögliche Grund für die Missachtung der Verkehrsvorschriften schnell heraus: Bei dem Radfahrer wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille gemessen. Außerdem gab er zu, das Fahrrad kurz zuvor am Bahnhof gestohlen zu haben. Eine Diebstahlsanzeige lag bis dahin nicht vor. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Fahrrads, bei dem es sich um ein Damenfahrrad der Marke BtWin, Elops 300, mit tiefem Einstieg handelt, kann sich beim Polizeirevier Esslingen melden. Das Rad wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls ermittelt.