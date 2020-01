Esslingen (pol)Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 38-Jährigen, der in der Nacht zum Freitag in der Plochinger Straße gegen mehrere geparkte Autos getreten haben soll. Einem aufmerksamen Zeugen war nach Angaben der Polizei kurz nach 1.30 Uhr ein Mann aufgefallen, der von der Innenstadt kommend in Richtung Esslingen-Zell lief, eine Mülltonne auf die Fahrbahn warf und gegen Fahrzeuge schlug. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Tatverdächtigen noch in der Nähe an. Bislang konnte jedoch noch nicht abschließend geklärt werden, wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden. Autobesitzer in der Plochinger Straße, die einen Schaden an ihrem Wagen feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.