Esslingen (pol)Eine Blutentnahme musste am Donnerstagabend ein 35-jähriger Autofahrer über sich ergehen lassen, der im Einmündungsbereich Champagnestraße/Hohenheimer Straße unter Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr laut der Polizei mit seinem Mercedes kurz nach 20 Uhr in Richtung Ostfildern und kam in einer Rechtskurve vom rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit dem Mercedes eines in gleicher Richtung fahrenden 54-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch. Ein vorläufiger Test ergab über 1,5 Promille. Seinen Führerschein musste der 35-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Insgesamt entstand Blechschaden in Höhe von rund 2500 Euro.