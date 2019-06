Esslingen (pol)Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend auf der Sirnauer Brücke beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Frau befuhr laut der Polizei gegen 22.10 Uhr mit ihrem Toyota die Sirnauer Brücke von Oberesslingen kommend und bog an der Auffahrt zur B 10 nach links ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Seat. Dessen 29-jähriger Fahrer war von der K 1215 in Richtung Oberesslingen unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass die Fahrzeuge ineinander krachten. Der Seat-Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 8000 Euro.