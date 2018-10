Anzeige

Esslingen (pol)Am frühen Sonntagmorgen hat ein alkoholisierter 17-Jähriger während eines Polizeieinsatzes bei einer Party mehrere Polizeibeamte beleidigt und einen Polizisten angespuckt. Gegen 0.40 Uhr waren nach Angaben der Polizei mehrere Polizeibeamte wegen einer Ruhestörung am Jugendhaus in der Eberhard-Bauer-Straße im Einsatz. Zwei der größtenteils jugendlichen Partygäste mussten vor Ort in Gewahrsam genommen werden, nachdem sich herausstelle, dass sie als vermisst gemeldet wurden. Ein 17-Jähriger beleidigte daraufhin die eingesetzten Beamten aufs Übelste und war mit der getroffenen Maßnahme der Polizei alles andere als einverstanden. Als er zu einem Streifenfahrzeug gebracht werden sollte, wehrte er sich, trat in die Richtung eines Polizeibeamten und konnte nur durch das Anlegen von Handschellen beruhigt werden. Auch auf dem Polizeirevier beruhigte sich der Jugendliche nicht und bespuckte einen Polizeibeamten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an eine Aufsichtsperson übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung wurde eingeleitet.