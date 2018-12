Anzeige

Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat eine Jugendliche in einem Esslinger Linienbus erlitten, als der Fahrer am Mittwochnachmittag eine Vollbremsung einleiten musste. Ein elf Jahre alter Junge war nach Polizeiangaben um 17 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg entlang der Kollwitzstraße in Richtung Schelztorstraße unterwegs. Dort fuhr er nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne anzuhalten auf den Fußgängerüberweg. Ein 56-jähriger Busfahrer der Linie 101, der auf der Schelztorstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs war, musste mit seinem vollbesetzten Fahrzeug eine Vollbremsung einleiten. Es kam zu keiner Berührung mit dem Radfahrer. In dem Linienbus stürzte jedoch eine 16-Jährige, die im mittleren Bereich stand, zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.