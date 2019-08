Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Pliensauvorstadt erlitten. Ein 81-Jähriger war laut der Polizei um 10.20 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Hohenheimer Straße in Richtung Parksiedlung unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Kompostierungsanlage schätzte er die Entfernung des entgegenkommenden Smart eines 47 Jahre alten Mannes falsch ein und es kam zum Zusammenstoß. Der Smart-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.