Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist einem Rollerfahrer am Dienstagvormittag zum Verhängnis geworden. Ein 48-Jähriger befuhr nach Polizeiangaben kurz vor elf Uhr mit seinem Audi A3 die Obertürkheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als er am Straßenrand eine Parklücke erkannte, setzte er den Blinker und bremste ab. Ein nachfolgender 76 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads erkannte dies zu spät und fuhr gegen das mittlerweile stehende Auto. Daraufhin stürzte der Senior zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden.