Esslingen (pol)Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen 28-Jährigen, der am frühen Mittwochmorgen nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Kirchackerstraße vorläufig festgenommen wurde. Wie die Polizei berichtet, alarmierten Anwohner gegen 4.15 Uhr die Beamten, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei Unbekannte die Eingangstüre des Getränkemarkts aufhebelten. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen wurde der 28-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe samt Diebesgut und Einbruchswerkzeug gestellt und vorläufig festgenommen. Der geständige Beschuldigte wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.