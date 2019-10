Esslingen (pol)Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag in der Pliensauvorstadt zu Fall gekommen. Laut Polizei war der 32-Jährige um 12.15 Uhr mit seiner Yamaha in der Berkheimer Straße unterwegs. Im Bereich einer Baustelle rutschte ihm auf dem abgetragenen Asphalt auf Kieselsteinen das Vorderrad weg und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.