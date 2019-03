Esslingen (pol)In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind dutzende Fahrzeuge im Stadtgebiet Esslingen zerkratzt worden. Ab den frühen Morgenstunden meldeten sich nach Polizeiangaben die ersten Besitzer der betroffenen Autos. Mittlerweile wurden fast 80 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, an denen ein Schaden in Höhe von weit über 100.000 Euro angerichtet wurde.

Betroffen sind Fahrzeuge, die in der Innenstadt ab der Sirnauer Straße über die Allmandgasse sowie Vogelsang-/ und Wehrneckarstraße in Richtung Oberesslingen über die Katharinen-/Richard-Hirschmann-/Urban-/Silcherstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße geparkt waren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Außerdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu Personen, die in verdächtiger Weise in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt unterwegs waren.