Esslingen (pol) Ein Rollerfahrer ist Mittwochabend in der Heilbronner Straße gegen zwei Autos gefahren. Die waren auf Höhe Blumenstraße bei einer Schule geparkt. Laut Polizei stürzte der Fahrer, stieg dann jedoch wieder auf seinen schwarz-roten Roller und fuhr über den Schulhof in Richtung Schillerstraße weiter. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm und wurde vermutlich am Bein verletzt. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen - Hinweise werden telefonisch über 0711/39900 entgegengenommen.