Esslingen (pol)Vermutlich ohne Beute musste der Unbekannte wieder abziehen, der am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße eingebrochen ist. Gegen 1.25 Uhr wurde laut der Polizei entdeckt, dass sich ein Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschafft hatte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei hatte allerdings schon das Weite gesucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.