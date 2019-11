Esslingen (pol)Am Samstag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße eingebrochen worden. Laut Angaben der Polizei hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, in welchem diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Den Tätern fielen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie diverse Schmuckstücke in die Hände. Die vorgefundenen Spuren wurden durch Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert.