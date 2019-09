Esslingen (pol)Beim Überholen hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montagmittag laut Polizei eine Radfahrerin touchiert und zu Fall gebracht. Der Mann befuhr mit seinem VW kurz nach zwölf Uhr die Hirschlandstraße in Richtung Schorndorfer Straße und überholte eine 46 Jahre Frau auf einem Pedelec. Dabei hielt er offensichtlich nicht genügend Abstand ein und streifte die Radlerin mit der rechten Fahrzeugseite. Die 46-Jährige geriet ins Schlingern, stieß auf dem danebenliegenden Gehweg gegen eine Straßenlaterne und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3.500 Euro.