Esslingen (pol)Bei der Kollision eines Pkw mit einem Motorrad sind am Sonntagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger laut der Polizei mit seiner Honda die Römerstraße in Richtung Flugplatz und setzte zum Überholen eines VW Golf an. Dabei übersah der junge Mann offenbar, dass die 46-jährige Golf-Lenkerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und bereits blinkte. Der Motorradfahrer stieß mit der linken Fahrzeugseite zusammen und stürzte zu Boden. Sowohl der 20-Jährige als auch die Fahrerin des Golf zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro.