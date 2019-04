Esslingen (pol)Weil er beim Ausbiegen aus einem Grundstück auf die Straße nicht aufgepasst hat, hat ein 78 Jahre alter Esslinger am Dienstagnachmittag auf der Mülbergerstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior wollte laut der Polizei gegen 17 Uhr von einer Grundstückszufahrt nach links in die Mülbergerstraße einfahren. Dabei übersah er eine von links heranfahrende Mercedes E-Klasse. Deren 51 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.