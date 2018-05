20.5.2018: Am Pfingstsonntag vergisst ein Mann aus Köngen eine Pfanne mit Fett auf dem Gasherd. Die Feuerwehr muss anrücken und den Küchenbrand löschen.

Köngen/Wernau (pol) Gegen 13 Uhr vergaß ein 63-Jähriger in Köngen eine mit Fett befüllte Pfanne auf dem Gasherd. Das Fett entzündete sich und setzte die Küche in Brand. Die Feuerwehr, die mit 7 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräfte schnell vor Ort war, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Gegen 17.40 Uhr fing in Wernau, in der Wohnung eines alkoholisierten 32-Jährigen, ein Topf mit Risotto Feuer und löste einen Rauchmelder aus. Die Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften im Einsatz war, belüftete die Wohnung. Es entstand nur geringer Schaden. An beiden Brandorten wurde glücklicherweise niemand verletzt.