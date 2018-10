Anzeige

Frickenhausen (pol)Weil eine Anwohnerin ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung verlassen hat, ist es am Samstag um 20.30 Uhr zum Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Mehrere Anrufer teilten per Notruf der Polizei mit, dass es in der Gartenstraße nach Rauch riecht und ein Rauchmelder piepst.

Die Ursache konnte letztlich in einer Wohnung lokalisiert werden, berichtet die Polizei. Außer dem angebrannten Topf und dem nicht mehr genießbaren Essen entstand kein weiterer Schaden. Die Feuerwehr Frickenhausen, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, lüftete die Wohnung durch und stellte den piepsenden Rauchmelder ab. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften und das Polizeirevier Nürtingen mit einer Streife vor Ort.