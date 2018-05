Anzeige

Altbach (pol) - Der Alarm eines Rauchmelders hat am Donnerstagmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Straße An der Neckarbrücke ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt. hörten Nachbarn gegen 12.40 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Weil auch Rauch zu riechen war und auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten anrückte, Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Topf mit Essen, der offensichtlich beim Gehen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war, war für die Rauchentwicklung verantwortlich. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet und wieder verschlossen. Verletzt wurde niemand, ein Schaden ist nicht entstanden.