Leinfelden-Echterdingen (pol) - Rauch in einer Metzgerei in der Echterdinger Straße in Leinfelden-Echterdingen hat am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war wohl in der Küche Essen auf einem Herd vergessen worden und hatte zu rauchen begonnen. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

