Kirchheim (pol) - Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend um 21 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Schlierbacher Straße ausgerückt. Dort hatte laut Polizei ein Rauchmelder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss den Alarm ausgelöst. Da der Bewohner nicht zu Hause war, musste die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, die Wohnungstür aufbrechen. Auf einer eingeschalteten Herdplatte stand ein Kochtopf mit angebrannten Essensresten. Die sehr stark verrauchte Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet. Ein Schaden ist bis auf die Wohnungstür nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.

