Waiblingen (red) - Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr löste ein Rauchmelder im 2. OG eines 10-Parteienhauses in der Friedrich-Schofer-Strasse in Waiblingen einen Brandalarm aus. Aufgrund des starken Rauchgeruchs wurde das gesamte Gebäude geräumt und durch die Feuerwehr eine Wohnung betreten, aus der dichter Rauch heraus quoll. Kurze Zeit später konnte die Feuerwehr Entwarnung geben, nachdem sie auf dem Herd der Wohnung bis zur Unkenntlichkeit verkohlte asiatische Spezialitäten in einem Topf aufgefunden hatten. Die anderen Bewohner konnten schnell in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung der Verursacher wurde durch das Technische Hilfswerk verschlossen, da niemand der Bewohner vor Ort war und sich um die Reparatur der Türe kümmern konnte.