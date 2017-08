Esslingen (pol) - Kein offenes Feuer, aber jede Menge Rauch war laut Polizei die Ursache für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, in der Magdeburger Straße. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte Kartoffeln aufgesetzt und den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, als sie das Haus verließ. Durch die frühzeitige Entdeckung kam es weder zum Brand noch nennenswertem Schaden. Nach Belüftung der Räume durch die Feuerwehr konnte die Frau in ihre Wohnung zurückkehren.

