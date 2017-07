Wernau (pol) - Angebranntes Essen hat am Donnerstagabend in der Plochinger Straße zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein 29-jähriger Bewohner einer Dachgeschosswohnung hatte, laut Polizei, sein Essen auf dem Herd aufgesetzt und war auf dem Sofa eingeschlafen. Durch die Rauchentwicklung löste der Rauchmelder aus. Die Feuerwehr musste die Wohnungstüre gewaltsam öffnen, da der Bewohner auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte. In einem Topf waren Reste von teilweise verkohlten Kichererbsen feststellbar. Ein Schaden entstand nicht. Der Bewohner blieb unverletzt. Die Feuerwehrabteilungen aus Wernau und Plochingen waren mit drei Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit einer Besatzung vor Ort.

