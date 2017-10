Anzeige

Remshalden-Grunbach (red) - Am frühen Samstagmorgen in Remshalden kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr, als in einer Wohngemeinschaftsküche in der Straße Kirchplatz der Inhalt eines Topfes zu rauchen begann. Um 05:05 Uhr wurde der Rauchgeruch der Rettungsleitstelle gemeldet. Die beiden oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses wurden geräumt. Nachdem die Feuerwehr in die Küche im Erdgeschoss vorgedrungen war, konnte auch hier schnell die Ursache lokalisiert werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräeften vor Ort. Es entstand kein nennenswerter Schaden und es wurde niemand verletzt.