Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu einer räuberischen Erpressung eines 21-Jährigen ist es ersten Ermittlungen nach am Montagabend in der Friedrich-List-Straße gekommen. Der Geschädigte gab bei der Anzeigenaufnahme an, dass er sich über ein soziales Netzwerk mit einer ihm bis dato unbekannten Frau zu einem Treffen verabredet habe. Diese habe er gegen 23.30 Uhr am verabredeten Ort auch angetroffen.

Nach einer kurzen Unterhaltung wäre dann eine männliche Person hinzugekommen, die unter Vorhalt eines Messers und eines Baseballschlägers den 21-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld und des Handys aufforderte. Nachdem dieser 70 Euro Bargeld und sein Handy ausgehändigt hatte, entfernten sich die beiden vermutlich miteinander in Verbindung stehenden Personen von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen.