Esslingen (pol)Wegen versuchter räuberischer Erpressung ermitteln die Kriminalpolizeidirektion Esslingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 26 Jahre alten Esslinger. Dem Mann wird vorgeworfen, am Dienstagmittag einen Kiosk in der Berliner Straße überfallen zu haben. Inzwischen befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchtersuchungshaft.

Der Mann soll gegen 12.20 Uhr mit einem Messer versucht haben, die Kiosk-Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Als Kunden hinzukamen, flüchtete der Tatverdächtige ohne Geld, wobei er zwei Schachteln Zigaretten mitgehen ließ. Die Polizei verhaftete ihn schließlich in einer Gaststätte nahe des Bahnhofs und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.