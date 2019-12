Kreis Esslingen (olt/pol)In den vergangenen Tagen häufen sich die Meldungen über Einbrüche im Landkreis Esslingen. So registrierte die Polizei am vergangenen Wochenende allein in Esslingen mehr als zehn Vorfälle. Auch das Fildergebiet war betroffen. Nun wurden aus mehreren Gemeinden im Kreis Esslingen erneut Einbrüche gemeldet.

Zwei Wohnhäuser in Filderstadt betroffen

In Filderstadt wurde in gleich zwei Wohnhäuser eingebrochen. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 15.45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter nach Angaben der Polizei über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Mühlenstraße in Bernhausen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Am Mittwoch wurde zwischen 16.30 Uhr und 18.20 Uhr über eine eingeschlagene Terrassentür in eine Wohnung in der Hohe Straße in Bonlanden eingebrochen. Beim Durchstöbern der Räume fand der Einbrecher Schmuck. An beiden Tatorten war ein Schaden in Höhe von jeweils 500 Euro angerichtet worden. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Täter in Deizisau erbeutet Schmuck

Auch in Deizisau erbeutete ein bislang unbekannter Täter Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Er verschaffte sich laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag zwischen 14 Uhr und 18.15 über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Im Gemäuer. Dort durchwühlte er die Schränke und Schubladen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.

Einbrecher in Wolfschlugen bleibt ohne Beute

Ohne Beute dürfte ein Unbekannter wieder abgezogen sein, der am Mittwochnachmittag in eine Erdgeschosswohnung in der Hauffstraße in Wolfschlugen eingebrochen ist. Wie die Polizei berichtet, drang der Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 18.20 Uhr gewaltsam über die Terrassentüre in die Wohnung ein und durchwühlte dort in allen Räumen sämtliche Schränke und Kommoden. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen nach aber nichts. Der vom Täter angerichtete Schaden fällt mit etwa 1500 Euro dagegen beträchtlich aus.

Unbekannter steigt in Kirchheim über ein Fenster ein

Durch das Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite ist ein Unbekannter am Mittwochmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Plochinger Steige in Kirchheim eingebrochen. Zwischen 13.40 Uhr und 18.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut der Polizei Zutritt zum Gebäude und durchwühlte in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nichts.