Anzeige

Nürtingen (pol)Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 76-Jährigen, der sich am Mittwochmittag, gegen 13.20 Uhr, auf einem Spielplatz in der Heiligkreuzstraße in auffälliger Weise in der Hose an seinem Glied zu schaffen gemacht hatte. Dabei fiel der Mann unter anderem mehreren jugendlichen Zeugen auf. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann vorläufig festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der bislang unbescholtene 76-Jährige wieder entlassen.