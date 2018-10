Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) Nicht angepasste und deutlich zu hohe Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Straße Allewind ereignet hat. Eine 33-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Audi A6 auf der Kirchheimer Straße ortsauswärts unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Allewind einbiegen. Weil sie jedoch viel zu schnell fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihren Audi, kam nach links von der Fahrbahn ab und knallte zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkten Pkw-Anhänger. Durch den enormen Aufprall wurde der Anhänger weggeschleudert, durchbrach den Zaun eines angrenzenden Grundstücks und krachte gegen einen hinter dem Zaun geparkten Opel Zafira. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel nach vorne gegen einen Baum geschoben wurde, in dem sich der Wagen verkeilte. Durch den Aufprall auf den Anhänger wurde der Audi nur wenig abgebremst, so dass er im Anschluss noch gegen einen vor dem Anhänger geparkten Ford S-Max krachte. Verletzt wurde niemand. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf über 30 000 Euro.