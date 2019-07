Erkenbrechtsweiler (pol)Zwei Leichtverletzte und etwa 12.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der K 1263 ereignet hat. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 18.50 Uhr mit seinem Audi die Kreisstraße von Hülben herkommend in Richtung Grabenstetten. An der Einmündung der K 1262 bog er nach links in Richtung Erkenbrechtsweiler ab und missachtete dabei den Vorrang eines VW, dessen 60-jähriger Fahrer aus Richtung Grabenstetten entgegenkam. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, wurden der 60-Jährige sowie dessen 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Frau musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die Feuerwehr sowie eine Kehrmaschine zum Unfallort ausgerückt.