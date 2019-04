Erkenbrechtsweiler (pol)Mit seinem Gleitschirm ist ein 49-Jähriger am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr im Bereich des sogenannten Bauernlochberges abgestürzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei bei bestem Flugwetter vom Startplatz West bei der Burg Hohenneuffen gestartet. Im Verlauf des Fluges geriet er in eine Turbulenz und wurde gegen den Albtrauf getrieben. In der Folge wurde er samt seinem Schirm in die Bäume gedrückt, worin er hängenblieb und nach derzeitigen Erkenntnissen mittelschwere Verletzung erlitt. Er musste anschließend von der Bergwacht, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, aufwändig im unwegsamen Gelände aus den Bäumen geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus.

Bereits am 8. April war ebenfalls bei Erkenbrechtsweiler ein 63-Jähriger mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Seine Leinen hatten sich verheddert und er stürzte aus 40 Metern ab.