Erkenbrechtsweiler (red) In einem Baum ist ein Gleitschirmflieger am Sonntagnachmittag beim Hohenneuffen gelandet. Sein Notschirm, der sich in den Ästen verfangen hat, hat einen Absturz verhindert. Die Bergwacht half dem Flieger beim Entknoten der Seile des Schirmes. Er konnte sich schließlich wohl unverletzt selbst abseilen. Die Bergwacht Lenningen war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.