Erkenbrechtsweiler (pol)In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 1.40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schlossstraße eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, drangen die Täter laut der Polizei in das Haus ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. Weiterhin richteten die Täter einen Schaden in Höhe von 750 Euro an. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.