Anzeige

Esslingen (pol)Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes ist am Sonntag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt, konnte jedoch durch die Polizei gefunden werden. Nachdem die 85-Jährige nach Angaben der Polizei am Abend nicht in ihrem Zimmer angetroffen werden konnte, wurde die Polizei informiert. Die an ausgeprägter Demenz leidende Frau hatte die Unterkunft gegen 16 Uhr verlassen und kam nicht wie sonst zurück, weshalb die Polizei davon ausging, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden musste. Sie konnte im Rahmen der Fahndung, unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen, kurz vor Mitternacht angetroffen und wohlbehalten zurückgebracht werden.