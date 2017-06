Filderstadt-Bonlanden (pol) - Mit zahlreichen Streifenbesatzungen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber ist am Montagabend nach einem vermissten 11-jährigen Jungen gesucht worden. Die Mutter hatte den Jungen gegen 20.30 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem dieser nach dem Nachmittagsunterricht nicht nach Hause gekommen war. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Junge offenbar nach dem Unterricht noch einmal nach Hause zurückkehrte und unbemerkt sein Fahrrad und weitere Ausrüstungsgegenstände mitnahm. Der Junge hatte sich, wie die Polizei berichtet, auch über die kommende Wetterlage informiert. Weil er sich in der Umgebung und den Waldgebieten um Bonlanden gut auskannte, wurden entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet und alle in Frage kommenden Aufenthaltsorte überprüft. Eine Streifenbesatzung traf den Jungen gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Leinfelden-Echterdingen wohlbehalten an, nachdem er einem Passanten dort zu dieser späten Stunde aufgefallen war, der dann die Polizei verständigte.

Anzeige