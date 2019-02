Anzeige

Filderstadt (pol) Mehrere Streifenwagenbesatzungen haben in der Nacht zum Dienstag in Bernhausen nach zwei Einbrechern gefahndet. Diese hatten gegen 3.40 Uhr versucht, in ein Lokal in der Bernhäuser Hauptstraße einzubrechen und hierzu mit ziemlich viel Lärm ein Loch in die gläserne Eingangstür geschlagen. Als Anwohner auf die beiden Kriminellen aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten, suchten die Männer das Weite. Das Bistro hatten sie offensichtlich nicht betreten. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.