Anzeige

Filderstadt (pol) Eine entlaufene Schildkröte ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Harthausen "verhaftet" worden. Eine aufmerksame Bewohnerin im Hermann-Löns-Weg bemerkte gegen 13.45 Uhr den Ausreißer und verständigte das Polizeirevier Filderstadt. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort hatte sie sich in einem Gebüsch des Gartens versteckt. Aufgrund des Raschelns wurden die Polizisten aber schnell fündig. Beim Herausholen des Tieres aus der Hecke leistete die Schildkröte wohl "erheblichen Widerstand" und fauchte laut hörbar. Aber alles Zappeln half nichts. Die Schildkröte wurde in einen Karton gelegt und in ein Tierheim verbracht. Ersten Ermittlungen nach dürfte es eine Wasserschildkröte aus einem Außengehege sein, die sich für die Jahreszeit üblich, auf die Suche nach einem geeigneten Platz zur Eiablage machte. Gute Nachrichten: Der Besitzer hat das Tier mittlerweile abgeholt und es mit nach Hause genommen.