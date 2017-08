Ostfildern (pol)- Zu einem Unfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.45 Uhr in Ostfildern-Nellingen, an der Abzweigung Esslinger Straße/Hindenburgstraße gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Esslingen befuhr die Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Hindenburgstraße abbiegen. Hierbei missachtete er laut Polizei jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes, der von einem 36-jährigen Stuttgarter gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer verletzt wurden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen hohem Verkehrsaufkommen, bedingt durch eine Veranstaltung in Ostfildern, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

