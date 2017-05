Nürtingen-Neckarhausen (pol) - Taucher der Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz haben mit Unterstützung der Feuerwehr Neckarhausen sowie eines Bergungskrans am Montagmittag einen Pkw Citroen 2CV unweit der Beutwanghalle aus dem Neckar gezogen. Unklar ist, wie genau der Pkw in den Neckar gelangt ist.

Ein 52-jähriger Mann aus Filderstadt hatte am Sonntag, gegen 22 Uhr, die Polizei über einen zuvor begangenen Raub seines Citroen 2 CV auf dem Parkplatz Beutwang in Kenntnis gesetzt. Den Ermittlern gab der 52-Jährige an, dass er auf dem Schotterparkplatz vor der Beutwanghalle gestanden sei, als plötzlich mindestens zwei, nicht näher bekannte, alkoholisierte, männliche Personen an sein Fahrzeug herangetreten seien und durch die geöffnete Beifahrerscheibe Pfefferspray ins Innere gesprüht hätten. Anschließend sei er aus dem Fahrzeug gezerrt und geschlagen worden. Nach kurzzeitiger Bewusstlosigkeit habe sein Pkw gefehlt, woraufhin er zu Fuß zu einer naheliegenden Tankstelle ging und von dort die Polizei verständigen ließ.

Mit zahlreichen Streifen wurde daraufhin nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen laut Polizei ohne Erfolg. Der nur leicht verletzte Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Anhand der Fahrspuren am angegebenen Tatort wurde festgestellt, dass der Pkw vom besagten Standort auf direktem Weg über die leicht abfallende Uferböschung in den Neckar gerollt ist und dort unterging.

Die Einsatzkräfte suchten am Montagmorgen im Neckar nach dem untergegangenen Fahrzeug. Es konnte etwa 15 Meter unterhalb der Einrollstelle in einer Tiefe von 250 cm gesichtet und bis gegen 13.30 Uhr geborgen werden. Am Pkw war weder ein Gang eingelegt noch war die Feststellbremse angezogen. Auch der Schlüssel steckte im Zündschloss.

Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen am Sonntagabend im Bereich der Beutwanghalle unter 07022/9224-0 entgegen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, hatte noch wegen ausgelaufener Betriebsstoffe eine Ölsperre errichtet.