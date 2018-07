Anzeige

Wernau (pol/lh)Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, eine 22 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Smart auf der Landesstraße 1207 von Wernau in Richtung Freitagshof in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Frau zog sich bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am nicht mehr fahrtüchtigen Smart, der von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste, entstand ein Schaden von zirka 1 500 Euro.